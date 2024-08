La Pallavolo Rozzano vince tutto

Leonesse pronte a ruggire. Sono le atlete del Rozzano Volley, un’associazione sportiva che in soli quattro anni ha raggiunto la vetta ai provinciali Csi sotto la guida tecnica di Nicolas Peloso, arrivato dall’Argentina su segnalazione di un collaboratore di Julio Velasco. Quattro anni fa era un sogno. Sia sociale che sportivo. Era il desiderio di alcuni appassionati di pallavolo di offrire non solo un’occasione di svago, ma un’opportunità per quelle giovani che ambiscono a entrare in storiche squadre italiane e, perché no, in Nazionale. La Rozzano Volley ha raggiunto la vetta dei provinciali Csi con cinque delle sei squadre che hanno partecipato. L’under13 e l’under16 si sono distinte anche al campionato regionale, arrivando rispettivamente seconda e quarta. Oggi sono quasi 200 le atlete sotto rete. Le squadre del settore agonistico dell’ultima stagione sono state sette: under12, under13, under14, under16, under19, open A1 e prima divisione. Oltre alla sezione agonistica, la Rozzano Volley pensa, con il “Progetto crescita“ a tutti coloro che si vogliono approcciare alla pallavolo.

"Vogliamo fare la nostra parte attraverso lo sport, per garantire uno spazio di aggregazione costruttiva, in grado di accompagnare le giovani che si avvicinano al volley per una parte della loro vita di crescita umana, anche nella relazione con gli altri", spiega il presidente Alessandro D’Amico. La svolta è avvenuta grazie all’incontro con Fernando Chierico, arrivato in Italia dall’Argentina negli anni Ottanta per giocare come professionista in serie A1 e poi per collaborare con Raúl Lozano (all’epoca Mediolanum, Milan Volley) su segnalazione di Julio Velasco. "Insegniamo alle nostre atlete un metodo, che può essere utile anche per affrontare le sfide della vita - evidenzia Nicolas Peloso -. Avere chiaro l’obiettivo, fare squadra ed essere disponibili a un sacrificio comune, coerente e coordinato permette di conquistare obiettivi ambiziosi". Massimiliano Saggese