La nuova tecnica di intervento: "Così battiamo il tumore al seno"

Primo intervento chirurgico al seno con un nuovo sistema per la localizzazione magnetica delle lesioni non palpabili all’ospedale di Garbagnate Milanese. L’intervento, eseguito dall’equipe della dottoressa Flavia Musco, responsabile della Struttura semplice dipartimentale chirurgia senologica, segna un importante passo avanti nella lotta al tumore al seno. L’Asst Rhodense è infatti il primo e unico ospedale del Nord Ovest di Milano ad aver utilizzato questa strumentazione avanzata. "L’applicazione di questa nuova tecnologia rappresenta un importante passo avanti nel trattamento del tumore al seno. Grazie a questa tecnologia, possiamo offrire alle nostre pazienti una chirurgia sempre più precisa e minimamente invasiva, con benefici significativi in termini di recupero e qualità della vita – dichiara la dottoressa Fusco –. Ricordiamo, però, che la prevenzione resta fondamentale: una diagnosi precoce ci permette di intervenire tempestivamente e con maggiore efficacia. Ringrazio l’Asst Rhodense per aver investito in questa strumentazione all’avanguardia e tutto il personale che ha reso possibile l’introduzione di questa tecnologia".

Il sistema consente di rimuovere solo il tessuto necessario, preservando quello sano e facilitando la ripresa post-operatoria. Nell’ambito della promozione della salute femminile, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’Asst Rhodense promuove un’iniziativa di screening senologico gratuito, giovedì 6 marzo, all’ospedale di Rho dalle 10 alle 12, in quello di Garbagnate dalle 16 alle 18. Le donne interessate possono prenotare la visita senologica gratuita chiamando il numero 338.722.6196, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Ro.Ramp.