La nuova linea:: "Piani alti da valorizzare"

La Giunta comunale punta sempre più in alto. Nel senso che l’amministrazione vuole valorizzare sempre di più i piani alti della Galleria Vittorio Emanuele, in modo da aumentare gli introiti per le casse di Palazzo Marino. Ecco la linea dell’assessore al Demanio Emmanuel Conte (nella foto): "Concluse le aste all’incanto per i negozi sull’Ottagono e l’aggiudicazione delle vetrine più prestigiose, alziamo lo sguardo verso i piani superiori della Galleria. Grazie al lavoro dell’Area Patrimonio andiamo a valorizzare con il prossimo bando, all’insegna della verticalizzazione, spazi per oltre 3.400 mq di superficie che saranno riqualificati con consistenti opere di adeguamento e restauro. L’obiettivo è migliorare l’attrattività della Galleria e ricavarne risorse da redistribuire nei capitoli di spesa più urgenti".

M.Min.