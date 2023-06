La nuova giunta di Arese Due conferme e 4 novità

di Roberta Rampini

Tre uomini (compreso il sindaco) e tre donne. Una sola riconferma, quella di Denise Scupola, e quattro new entry. È la nuova giunta comunale di Arese, nominata ieri pomeriggio dal neo eletto sindaco Luca Nuvoli. "La squadra di governo che mi affiancherà per i prossimi cinque anni è stata scelta rispettando l’equilibrio politico emerso dal risultato elettorale, inoltre volevo dare spazio a volti nuovi. Fondamentale è stata anche la disponibilità di tempo delle persone, le loro competenze politiche e professionali, inoltre ho cercato di assegnare le deleghe in modo il più possibile omogeneo – dichiara il sindaco –. Saremo operativi da subito per amministrare la città e portare avanti il programma elettorale votato dalle cittadine e dai cittadini di Arese nelle elezioni di maggio".

Il sindaco Nuvoli avrà le deleghe a società ed enti partecipati e controllati, Accordo di programma area ex Alfa Romeo, edilizia residenziale pubblica, urbanistica ed edilizia privata, comunicazione e relazioni col cittadino, nuclei storici, organizzazione e personale. La poltrona di vicesindaco è stata assegnata a Mauro Aggugini, della lista Forum, con deleghe a lavori pubblici e manutenzioni, smart city, viabilità e mobilità, polizia locale e sicurezza. Riconfermata nell’esecutivo Denise Scupola, esondente del Pd, con deleghe a cultura, scuola, eventi, politiche giovanili, diritti, parità e pari opportunità, legalità.

A rappresentare la lista Arese che Vive è stato scelto Andrea Antolini, con deleghe alle politiche sportive e centro sportivo, commercio e sviluppo d’impresa, sostenibilità ambientale. Debutto anche per Raffaella Crocetta, lista Forum, con deleghe alle politiche educative e istruzione, welfare e politiche sociali, partecipazione e cittadinanza attiva. Infine dopo anni in consiglio comunale tra i banchi della maggioranza, entra in giunta anche Paola Pandolfi del Pd con deleghe al bilancio, politiche per il lavoro, digitalizzazione, innovazione, semplificazione e trasparenza, tutela e diritti degli animali. "Nelle prossime settimane saremo a disposizione dei cittadini, delle associazioni e delle varie realtà del territorio, consapevoli delle responsabilità dei loro incarichi e desiderosi di dare nuova linfa all’operato dell’amministrazione", conclude il sindaco.

Intanto lunedì 19 giugno alle ore 21 al centro civico Agorà si terrà la prima seduta del consiglio comunale con il giuramento del sindaco, la presentazione della giunta, l’elezione del presidente e del vice presidente.