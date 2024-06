La Muzza è pericolosa. I divieti sono ignorati

La stagione della tintarella in riva al fiume è arrivata e si ripresenta come ogni anno l’interrogativo sulla presenza dei cartelli di divieto che vengono ignorati. Al traversino di Cassano d’Adda ci sono, infatti, cartelli che annunciano il divieto di transito per possibili piene improvvise. Divieti che nessuno conosce o che molti ignorano, trasformando così il letto della Muzza in una spiaggia con sdraio e ombrelloni nonostante vi sia il divieto di transito. Non mancano i controlli da parte del Comune e forze dell’ordine limitati però all’ordine pubblico. Sull’argomento era stata interpellata anche la Prefettura, da parte del sindaco Fabio Colombo, che aveva risposto che tutto fosse sotto controllo e che non occorreva intervenire con ulteriori forze dell’ordine o militari dell’esercito. Ma in passato di piene ne sono arrivate.

S.D.