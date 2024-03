La musica riapre la magia di Villa Mirabello. Talenti in cascina tra gli affreschi del ’400

Villa Mirabello è un piccolo gioiello milanese. La villa-cascina che fu dei Visconti e poi di altre nobili famiglie milanesi, che affianca la chiesa Mater Amabilis con i suoi affreschi quattrocenteschi, ospita la rassegna musicale “Villa Mirabello Classica“, in collaborazione con Milano Classica. La cura il violinista Alessandro Bidoli, che racconta: "È un’importante occasione per presentare questa splendida Villa viscontea, costruita al confine del quartiere Maggiolina nella seconda metà del XV secolo, recentemente tornata all’antico splendore grazie a un adeguato intervento strutturale e un accurato restauro conservativo".

Il primo appuntamento con la grande musica in villa, in programma dopodomani giovedì 7 marzo alle 20.30, avrà per protagonisti il duo pianoforte e violoncello formato da Pierluigi Camicia e Vito Paternoster. Proporranno brani di Mendelssohn, Beethoven, Wagner, Rachmaninov e di Vito e Mariano Paternoster. Il 14 marzo tocca ad Andrea Bacchetti, virtuoso del pianoforte e star televisiva, in un curioso racconto con le mani di "quattro secoli di musica in tv, da J.S. Bach a Chiambretti". Il 21 marzo, poi, l’Amaranta Trio unirà le sorelle Silvia e Stella Cattaneo, pianoforte e violino, e il violoncello di Ester Vianello in musiche di Mendelssohn e Piazzolla.

Il 13 giugno, alle 21, il Nuovo trio italiano d’archi con Alessandro Milani al violino, Luca Ranieri alla viola e Pierpaolo Toso al violoncello, prime parti dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, suonano brani di Schubert, Boccherini, Haydn e Beethoven. Il 20 giugno va in scena lo spettacolo “Pau Casals: la musica di JFK”, che vede protagonisti la giovane e talentuosa Erica Piccotti al violoncello e Stefano Valanzuolo, conduttore radiofonico di Rai-Radio3. Il 27 giugno gran finale con un concerto a 4 mani del duo pianistico Eliana Grasso e Irene Veneziano, brani di Rachmaninov/Tchaikowsky, Moszkowski, Grieg, Brahms, Garban/Saint-Saëns. (info: www.fondazionevillamirabello.it biglietti: 10 euro, ridotto 8 euro).