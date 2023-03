La musica in corsia e al campus dell’Humanitas Un concerto per chi ha combattuto contro il Covid

È tornata la musica in ospedale. In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, l’Istituto Clinico Humanitas ha ospitato un concerto commemorativo itinerante: dalle 11 alle 12.30, quattro musicisti e una cantante dell’associazione Operitage hanno suonato brani di musica classica, spostandosi in diverse aree dell’ospedale e del campus di Humanitas University. L’esibizione è stata un momento per ricordare le persone che sono venute a mancare a causa della pandemia, per rendere omaggio all’impegno di tutti coloro che al fianco dei professionisti sanitari hanno assistito senza sosta i pazienti. Durante gli anni della pandemia, gli ospedali Humanitas hanno curato oltre 11mila pazienti Covid; un risultato reso possibile dall’impegno e dalla tenacia del personale e dalla costruzione di strutture di supporto, come Emergency Hospital 19 a Rozzano e Emergency Center a Bergamo, nate unendo competenze mediche e ingegneristiche. Humanitas è stata impegnata, inoltre, nella campagna di vaccinazione con i suoi ospedali di Rozzano, Bergamo, Torino e Castellanza. Da marzo 2021, sono oltre 700mila le dosi somministrate.

Mas.Sag.