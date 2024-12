La morte di Enzo Santoro. Da garzone a mito dei dolci

Pochi giorni fa, instancabile e appassionato, aveva raccontato online una delle sue creazioni più famose, il Panetun de L’Enzo, un signature della Martesana. La scorsa notte colto da un malore si è spento all’età di 72 anni, Vincenzo Santoro, per tutti Enzo, fondatore della Pasticceria Martesana. Da sempre ai vertici dell’Alta Pasticceria internazionale, pugliese all’anagrafe, milanese d’adozione, Santoro aveva iniziato a mettere le mani in pasta a soli 9 anni come garzone in una panetteria della sua Orta Nova, nel Foggiano. A 12 anni si trasferisce a Milano proprio negli anni del boom economico è qui che finisce in una pasticceria affascinato dal mondo dei lievitati. "Il lievito madre è come un figlio", diceva Santoro. Nel 1966 apre la sua prima Pasticceria Martesana in via Cagliero. Fin dal primo giorno è stata "la pasticceria di quartiere" per eccellenza, nella sua forma più autentica dove accoglienza, alta qualità, tecnica e innovazione sono sempre state di ‘casa’. Ma non gli basta, Enzo ha stoffa e la sua voglia di imparare lo porta nel 1984 in Francia per frequentare la Scuola di Gastronomia Ile Saint Jeaux, dove apprende tecniche innovative che porterà con sé al ritorno nel capoluogo lombardo. Due anni dopo, nel 1986, la sua creatività trova un’espressione simbolica nella torta ispirata al Duomo di Milano. Un dolce iconico che sancisce per sempre il suo legame con la città e le sue capacità artistiche. Oggi le pasticceria sono cinque: via Paolo Sarpi (aperta nel 2015), Piazza S. Agostino (2017), Mercato Centrale (2021) Porta Romana (2023) e l’ultima lo scorso agosto, a Como. Molti di più i successi ricordiamo solo gli ultimi: nel 2020, il panettone classico del Maestro è premiato come il migliore d’Italia alla competizione Artisti del Panettone. Nel 2023 in occasione di Host Milano, Santoro riceve da Iginio Massari il premio “Ai Migliori Pasticcieri del Mondo“, ulteriore sigillo al valore della sua arte. Lungo anche l’elenco delle sue creazione che hanno segnato la storia della pasticceria milanese. "Il Maestro Santoro - scrive il team di Pasticceria Martesana - non era solo un artigiano del gusto, ma un visionario che ha trasformato la pasticceria in un linguaggio universale fatto di emozioni, sapori e ricordi. La sua energia contagiosa, il suo sorriso e la sua infinita dedizione sono stati il lievito che ha fatto crescere non solo la nostra azienda, ma anche il cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Ciao, Maestro. Ti porteremo sempre con noi, nei profumi, nei sapori e nei sorrisi che ci hai insegnato a creare".