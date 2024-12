L’Avvento al Mercato Centrale Milano: tutte le caselline da aprire fino a Natale

Milano, 5 dicembre 2024 – Eventi, degustazioni, masterclass, presentazione di libri e il concerto il coro gospel tutto al femminile Sparkling Christmas per festeggiare l'arrivo del Natale. È il calendario dell'Avvento al Mercato Centrale di via Sammartini a Milano, un palinsesto ricco di eventi all’insegna delle bontà e del divertimento, dal 6 al 23 dicembre.

Si inizia venerdì 6 dicembre alle ore 20 con la presentazione del libro "Negli angoli della mente", al Ristorante al primo piano in compagnia dello scrittore Gianluca Vischi, psicologo e psicoterapeuta. Lunedì 9 dicembre dalle 19 alle 22 va in scena Fringemas, un convegno artistico fatto di pillole, di spettacoli teatrali e tante novità dal Milano Off Fringe Festival.

Panettone sugli scudi

Sabato 14 dicembre lo Spazio Fare ospita "Il principe delle feste: el panetùn de l’Enzo". La masterclass è dedicata al dolce nato dal desiderio del Maestro Vincenzo Santoro della bottega Martesana di far sposare due icone della pasticceria: il Panettone e la Torta Sacher. Risultato? Una glassa al cioccolato fondente racchiude una farcitura di albicocche in confettura e semi candite. La tradizione vuole questo dolce come miracolo dolciario delle feste (evento su prenotazione. info: info.milano@mercatocentrale.it).

Natale da bere

Dalla pasticceria al vino, domenica 15 dicembre l'enoteca Motelombroso organizza "Fermata Motel" un dj set con Anfossi Block 44. Ancora a tema vino la degustazione Vignaioli #1 di lunedì 16 dicembre al Ristorante. Con Michele Loda della cantina Il Pendio di Monticelli Brusati (Bs) si scoprono e si assaggiano le sue bollicine accompagnati da Matteo Mazza del Ristorante Motelombroso (costo 60 euro a persona: info@motelombroso.it)

Per gli appassionati di birra, appuntamento con una tasting class unica in cui scoprire una selezione speciale di birre artigianali realizzate appositamente per catturare lo spirito magico delle feste. Martedì 17 in compagnia dei beer expert del Mercato è possibile esplorare questo mondo di aromi e sapori. Per ogni partecipante è previsto un gadget e un coupon sconto per l’acquisto delle Birre di Natale (costo 20 euro a persona con iscrizione su Zerofila. Per info: info.milano@mercatocentrale.it)

Per vivere la magia del Natale con grandi e piccoli appuntamento sabato 21 dicembre alla scala storica al piano terra, per consegnare la letterina di Natale a Babbo Natale in persona e a scattare tante foto ricordo. Chiude il calendario dell'Avvento domenica 22 dicembre dalle 10 alle 13 "Sparkling Christmas" il coro gospel tutto al femminile proporrà i classici del pop e del rock alternati ai carol della tradizione nordeuropea e americana che rappresentano pienamente lo spirito delle feste.

Da Sant’Ambrogio al 6 gennaio saranno disponibili i panettoni di Mercato Centrale, Pasticceria Martesana e Sessa. Natale, ma non solo. Il 31 dicembre il Mercato Centrale Milano rimane aperto fino alle 2 per la festa di Capodanno musica, festa e bontà in attesa della mezzanotte, con i dj set di Plastik Doll e Manuel Bagnato. Per info e prenotazioni tavoli: info.milano@mercatocentrale.it, 02 3792 8400

Gli orari durante le festività

24 dicembre, dalle 7 alle 21 25 dicembre, dalle 9 alle 23 26 dicembre, dalle 9 alle 23 31 dicembre, dalle 7 alle 02 1° gennaio, dalle 9 alle 23 6 gennaio, orario regolare dalle 7 alle 24:00