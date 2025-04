La media Leonardo da Vinci occupa i tre posti del podio

Non uno, ma tutti e tre i gradini del podio. La scuola media Leonardo da Vinci di Bollate si è aggiudicata i primi tre posti alla seconda edizione del concorso cinematografico “Il problema c’è, la soluzione anche!“ promosso dall’associazione Il Pentolino di Senago. Il concorso chiedeva agli studenti di creare un’opera digitale inedita, video o cortometraggio, per raccontare quali strade si possono percorrere per superare le difficoltà dei coetanei con disabilità ad accedere e partecipare alla vita scolastica ed extra scolastica.

Questi i progetti della scuola media bollatese che hanno vinto: al primo posto “Alice, il sorriso della meraviglia“, realizzato dalle classi prima E e terza B, al secondo posto “Oltre l’ostacolo“, realizzato dalla classe prima A e al terzo posto “Giulia“, realizzato dalla classe terza D. L’adesione della scuola media è stata altissima, 11 classi su 14. Ben sei le classi finaliste. "Siamo molto contenti per la partecipazione dei nostri ragazzi al concorso, hanno dimostrato grande entusiasmo e senso di responsabilità – commenta il dirigente scolastico, Salvatore Biondo –. Loro hanno raccontato quello che facciamo tutti i giorni nelle nostre classi per promuovere l’inclusione, lo hanno fatto con grande spontaneità e con le competenze espressive della loro età".

Il video che è salito sul gradino più alto del podio, “Alice, il sorriso della meraviglia“, racconta in 4 minuti la storia di inclusione in classe di Alice, "una bambina molto speciale" che frequenta la prima E. Alice è in carrozzina, quando è arrivata a settembre i professori hanno spiegato agli alunni come si sarebbero dovuti comportare. "Purtroppo le nostre scuole non sono sempre attrezzate per accogliere alunni con disabilità, ma in questi mesi tutti hanno fatto un grande sforzo per includere Alice nella quotidianità e la classe ha deciso di raccontare proprio questa storia. Un esempio concreto di come ragazzi e ragazzi siamo capaci di rispettare tutti, al di là delle differenze".

Ro.Ramp.