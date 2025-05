La maturità. Tappa cruciale verso il futuro

Nappo*

esame di maturità raffigura uno degli eventi più significativi nel percorso formativo di ogni studente italiano. Si tratta di un momento di sintesi delle conoscenze e delle competenze acquisite durante i cinque anni di scuola superiore, ma il suo rilievo va ben oltre il semplice giudizio scolastico. Di conseguenza assume un valore simbolico e pratico divenendo una sorta di accesso verso l’età adulta. Prima di tutto la prova certifica il raggiungimento di una preparazione culturale che permette agli studenti di affrontare con maggiore consapevolezza e competenza il futuro, sia accademico che professionale. L’esame finale - che include la scrittura del tema, le prove orali e quelle pratiche - consente di testare le capacità di sintesi, di analisi e di comunicazione degli esaminandi. Il tema, in particolare, ha un’importanza fondamentale perché richiede di mettere in gioco le capacità di riflessione critica e di espressione scritta. È un’opportunità per dimostrare la propria capacità di affrontare un argomento in modo logico e argomentato, adoperando un linguaggio corretto e appropriato. Inoltre il tema può spaziare su temi di attualità o di carattere più generale, dando ai ragazzi la possibilità di esprimere la propria opinione su questioni rilevanti per la società. Da un punto di vista più emotivo l’esame di maturità rappresenta una sorta di rito di passaggio. Infine ha anche una rilevanza sociale, essendo un indicatore del sistema scolastico nazionale, un momento di valutazione collettiva del livello educativo raggiunto e, per alcuni, è il primo passo verso l’accesso all’università o a un impiego stabile. Bisogna soprattutto considerare che l’esame di maturità è molto più di un semplice test finale: è un momento cruciale nel percorso di crescita e formazione di ogni giovane, un’opportunità per misurarsi con sé stessi e con il mondo che li aspetta. Un passo fondamentale per il futuro professionale e personale.

*Scuola Freud Milano