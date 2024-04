La maratona si fa in quattro. Domani gara e staffetta solidale. Oggi famiglie e cani a CityLife

Passata la Pasqua, è già ora di rimettere le scarpette: a due settimane dalla storica Stramilano si entra nel weekend della Milano Marathon, la maratona “intera” di primavera - da 42,195 km, partenza e arrivo in piazza Duomo su un percorso considerato il più veloce d’Italia - che quest’anno punta agli ottomila partecipanti per la competitiva, sponsorizzata da una compagnia aerea low cost.

Partenza domani alle 8.30, tempo massimo di percorrenza sei ore e mezza, un punto di ristoro ogni 5 chilometri più tre extra, e sullo stesso percorso della competitiva – rinnovato per offrire nuovi scorci della città – si correrà, per la dodicesima volta, anche la staffetta solidale, sponsorizzata quest’anno da un gruppo bancario. In questa seconda corsa, che partirà sempre da piazza Duomo alle 9.15 (la fermata del metrò rimarrà chiusa fino alle 9.30, fino alle 16 solo l’uscita vicina all’area hospitality), migliaia di runner si “spartiranno“ il percorso in quattro frazioni tra i 6,5 e i 13 chilometri. Le squadre hanno aperto pagine di personal fundraising sulla piattaforma Rete del dono, invitando parenti e amici a sostenere la causa prescelta tra quelle proposte da oltre cento organizzazioni no profit che aderiscono al Charity Program; in questo modo, dal 2012, sono stati raccolti quasi 3,5 milioni di euro. Il 9 maggio, al galà "Milano Marathon Charity Awards", i "top fundraiser" saranno premiati nelle categorie "maratoneti", "staffette" e "aziende". Ma il weekend della Milano Marathon è già cominciato al Milano Running Festival, al MiCo di CityLife: ingresso gratuito dal Gate 13 in via Gattamelata, aperto oggi dalle 9 alle 19 con gli stand della fiera della corsa.

E due camminate non competitive: la Family Run, evoluzione della School Run aperta alle famiglie, sponsorizzata da un’acqua minerale, questa mattina su un tracciato di tre chilometri all’interno di CityLife (partenza dal velodromo Maspes-Vigorelli e arrivo al MiCo) e la Dog Run, passeggiata di due chilometri in compagnia del proprio cane con partenza e arrivo in piazzale Burri (nel parco di CityLife), sponsorizzata da una catena di negozi per animali nei quali sarà possibile spendere metà della quota (10 euro per la coppia umano-cane, 5 aggiuntivi per un secondo bipede).