La manifestazione di Fiab: "Troppe croci, serve una svolta"

Troppi morti sulle strade, soprattutto tra gli “utenti deboli“, pedoni e ciclisti. Per denunciare questa drammatica situazione e chiedere interventi di tutela, in accordo con il Comune, la sezione locale della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) organizza per oggi alle 10.30 una manifestazione in memoria delle vittime della strada, pedoni e ciclisti. Dalla centralissima piazza Vittoria un corteo di biciclette raggiungerà via Veneto, dove lo scorso settembre un 85enne, Giordano Gallotta, è stato investito da uno scooter mentre attraversava le strisce pedonali. L’uomo è morto due giorni dopo, in ospedale. Alla guida del motorino una 19enne, per la quale l’ipotesi di reato è omicidio stradale. Con l’iniziativa di questa mattina si vogliono ricordare Gallotta e tutte le vittime della strada, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sicurezza, del rispetto e della moderazione della velocità. "In Italia – ricorda Fiab – viene ucciso un pedone ogni 16 ore. Dall’inizio del 2023 sono state 163 le persone investite e uccise, e 65 i ciclisti morti per incidenti stradali. Sono i dati del rapporto Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale), che rileva che gran parte dei pedoni è stata travolta e uccisa sulle strisce pedonali dei centri urbani. Tra i più vulnerabili ci sono gli anziani". A.Z.