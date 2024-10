“La Lombardia è dei giovani“. Servizi potenziati con il bando

Sala prove, sala studio e tre nuovi Informagiovani: Pioltello, Segrate e Rodano vincono il bando della Regione “La Lombardia è dei giovani“, 60mila euro in arrivo "per potenziare la rete di servizi per under 35 sul territorio". Focus su lavoro e studio, che possono contare già su Career day e parecchie iniziative di inserimento. Accanto ai Comuni anche due associazioni, “Saint George and the Dragon“ e “AmbienteAcqua Aps“. Dalla collaborazione è nato “Giovani al centro“, il piano condiviso con cui i partner di casa hanno conquistato il secondo posto in graduatoria e il massimo delle risorse assegnate a ciascuna proposta.

Scopo del Pirellone "sostenere i ragazzi nella costruzione del proprio progetto di vita e di sviluppo professionale, valorizzando le opportunità già presenti sul territorio e attraverso nuovi strumenti innovativi". Saranno avviati anche "percorsi di tirocinio con le scuole – spiegano i Comuni – e gli studenti coinvolti potranno partecipare alla realizzazione del piano di comunicazione dell’Informagiovani di Pioltello e delle nuove ‘filiali’: collaboreranno così alla creazione di contenuti per i social – post, video, foto – e all’ideazione di iniziative promozionali rivolte ai coetanei su temi come la mobilità all’estero o il servizio civile".

Legami più stretti dunque fra città grandi e piccole per offrire nuove prospettive a una fascia-chiave come quella dei ragazzi. "È un grande risultato che premia la capacità di programmare in rete dei nostri uffici e del servizio Informagiovani insieme al no-profit – sottolinea Marta Gerli, assessora alla partita –. L’intervento avrà una ricaduta distrettuale. Con il finanziamento ottenuto gli Informagiovani potranno diventare luoghi più stimolanti e inclusivi, offrendo un supporto qualificato per la formazione e il protagonismo giovanile".

Fra le iniziative che vedono lo sportello in prima linea, il salone dell’orientamento che ogni anno porta in città le università più prestigiose della Lombardia, insieme ad aziende e agenzie per il lavoro per aiutare i neodiplomati a scegliere la strada giusta. Il Career day è un fiore all’occhiello che racconta la capacità di realizzare. Con più risorse a disposizione non si potrà che crescere.