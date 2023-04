La linea arriva in centro La M4 si ferma per i test A luglio treni a San Babila

Niente corse lungo la Metropolitana 4 in tutti i fine settimana di maggio e giugno e , tutti i giorni, dal 24 al 30 giugno. I treni della Blu si fermeranno per consentire lo svolgimento dei test di pre-esercizio necessari per poter aprire la nuova tratta, quella che va dalla stazione di Dateo alla stazione di San Babila. Sebbene la tratta est – quella che va dal capolinea di Linate fino a Dateo – sia già in servizio, i test devono essere svolti sull’intera tratta e per un determinato numero di ore: da qui lo stop nei weekend di maggio e giugno e tutti i giorni dell’ultima settimana di giugno. A meno che i collaudi non evidenzino problemi, l’inaugurazione della nuova tratta potrà avvenire solo a luglio, plausibilmente entro la prima metà del mese di luglio, dipenderà dal calendario delle convocazioni della commissione ministeriale che dovrà dare l’ultimo via libera.

Nel frattempo, a proposito di politiche di contrasto all’uso dell’auto privata, sono 87 le proposte all’avviso pubblico deniminato “Piazze Aperte per Ogni Scuola”, lanciato dal Comune in collaborazione con l’Agenzia Mobilità Ambiente Territorio (AMAT), Bloomberg Associates, National Association of City Transportation Official (NACTO) e Global Design Cities Initiatives. Sono 600 in totale i gruppi e le associazioni che hanno aderito alla richiesta di presentare un progetto per la realizzazione di nuove Piazze Aperte in prossimità di scuole d’infanzia, primarie e secondarie. Da un’analisi preliminare le richieste di pedonalizzazione riguardano un totale di 90mila metri quadri per 250 scuole coinvolte. Mercoledì 3 maggio, dalle 16, a Base Milano, si terrà un confronto aperto alla cittadinanza sui progetti di “Piazze Aperte” a cui parteciperanno i promotori che si confronteranno con i tecnici del Comune e con gli amministratori dei Municipi. Tutte le proposte saranno analizzate per verificarne la fattibilità, solo quelle valutate positivamente saranno realizzate.

