La Job week. Idee e offerte per un lavoro

Parte oggi, con un evento tutto dedicato alle scuole, la seconda edizione della "Job week", la settimana di confronto e formazione con opportunità concrete incentrate sul tema del lavoro. Organizzata dal Comune, in collaborazione con il Tavolo delle imprese e del lavoro, si svolgerà in Villa Ghirlanda Silva, dove saranno allestiti corner, talk, stand e veri colloqui con le aziende e le agenzie del territorio.

"Un’occasione unica per confrontarsi, formarsi, prendere contatti con le imprese e farsi conoscere - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi -. Siamo molto contenti di questo appuntamento, che vuole diventare una tradizione nella nostra città". Attraverso workshop, seminari e corner informativi saranno messi a disposizione di chi cerca lavoro tutti gli strumenti necessari, dalla scrittura del proprio curriculum ai contratti di lavoro fino alle opportunità concrete di impiego o di mettersi in proprio con un’attività. Durante tutta la settimana saranno presenti scuole di formazione, associazioni di categoria, imprese e agenzie per il lavoro. Oltre alle tavole rotonde e alle procedure di selezione di chi è senza occupazione oppure vuole cambiare mansione, non mancheranno momenti interattivi e laboratori, come quello di cucina, previsto venerdì alle 11 e a cura delle scuole professionali.

Domani sarà la giornata dedicata all’incontro domanda offerta di lavoro organizzata da Afol Metropolitana. Durante tutta la giornata sarà possibile sostenere colloqui di selezione con i recruiters di importanti aziende e con gli esperti di selezione Afolmet e delle agenzie per il lavoro per avere a disposizione un’ampia offerta di opportunità lavorative a cui proporsi.La.La.