La Goccia: 2,5 milioni per la bonifica Il Comune di Milano destina 2,5 milioni di euro per la bonifica dell'area di Bovisa-La Goccia, dove sorgerà il Campus delle Arti delle Civiche Scuole. Il progetto, a cura del Politecnico di Milano, prevede il fitorisanamento per ridurre l'inquinamento del suolo e preservare il "Bosco della Goccia".