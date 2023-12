La fondazione Costruiamo il futuro premia il progetto “Crescere insieme con lo sport“

Il progetto “Crescere insieme con lo sport“ è stato premiato dalla fondazione “Costruiamo il futuro“, che ha consegnato un assegno di mille euro per portare avanti le nuove attività. Il programma oggi coinvolge oltre 1.200 bambini in 9 scuole della città e 20 associazioni che propongono 42 corsi. Un doposcuola alternativo e a prezzo calmierato per consentire ai più piccoli di sperimentare anche più discipline diverse.

"Siamo orgogliosi del riconoscimento per il nostro impegno nella diffusione dello sport sul nostro territorio – hanno commentato Barbara Marzano e Antonio Romeo (nella foto), che hanno ritirato l’assegno –. Si tratta di un contributo importante per noi che investiremo sull’inclusività e che sarà il primo passo per dare la possibilità a tutti i bambini di praticare i nostri doposcuola sportivi. Perché lo sport deve essere per tutti". Il progetto va avanti ormai da qualche anno, raddoppiando ogni anno i numeri. "Il programma concilia l’esigenza dei bambini di avvicinarsi allo sport, quella dei genitori che possono usufruire per i figli di un doposcuola sportivo e quella delle associazioni sportive del territorio che hanno così la possibilità di far conoscere la qualità della propria offerta formativa", ha sottolineato il sindaco Roberto Di Stefano. "L’attività sportiva è fondamentale non solo per l’aspetto agonistico ma soprattutto per la socializzazione e il benessere fisico".

La.La.