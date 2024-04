La finale scudetto. Monza, avvio in salita

Sconfitta per 3-1 per la Mint Vero Volley Monza in casa della Sir Susa Vim Perugia in gara-1 della finale scudetto. I brianzoli, reduci dall’impresa con l’Itas Trentino, hanno venduto cara la pelle fino alla fine contro i campioni del mondo in carica che però hanno sfruttato il fattore campo portandosi in vantaggio in una serie che annuncia equibrata. La partita è iniziata nel segno degli ospiti che hanno approfittato dell’ormai consueta falsa partenza degli umbri che sono finiti sotto 0-4 e 15-21 prima di iniziare a ingranare. Trascinati da un ottimo Ran Takahashi, i ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli hanno avuto anche tre set point consecutivi ma non sono riusciti a chiudere i conti e sono stati puniti da Flavio e compagni che ai vantaggi si sono presi un pesantissimo 1-0. Sull’onda dell’entusiasmo, gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno preso subito il largo in un secondo set a senso unico contro una Monza che ha accusato il colpo dell’occasione sprecata e anche forse della dispendiosissima serie di semifinale chiusa domenica con l’Itas Trentino.

Eccheli ha ripescato dalla panchina Arthur Szwarc che dopo aver perso il posto da titolare in gara-3 della precedente serie si è fatto trovare pronto ma nonostante un buon impatto sull’incontro non è riuscito ad evitare il 2-0. Nel terzo parziale l’opposto canadese è rimasto in campo ma a finire in panchina è stato un appannato Stephen Maar e non Eric Loeppky, a sua volta impreciso in attacco. Monza col nuovo assetto se l’è giocata punto a punto, riuscendo anche a mettere la testa avanti nella situazione di doppio cambio con in campo Petar Visic e Nik Mujanovic e meritandosi il quarto set con due muri di Gianluca Galassi. Grande equilibrio anche nel successivo parziale, con Monza che resta in scia nonostante i colpi di Oleh Plotnytskyi e Wassim Ben Tara ma nel finale Lorenzetti ha pescato dalla sua profondissima panchina Wilfredo Leon e Sebastian Solè che hanno dato un contributo. Domenica alle 15.15 all’Opiquad Arena si giocherà gara-2.

SIR SUSA VIM PERUGIA-MINT VERO MONZA 3-1 (27-25, 25-18, 23-25 25-23)