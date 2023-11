La finale Champions vale 15 milioni

Milano è ufficialmente candidata ad ospitare la finale di Champions nel 2026 o nel 2027. La Giunta comunale venerdì ha approvato la delibera che avvia la corsa del capoluogo lombardo e, in particolare, dello stadio di San Siro all’ultimo atto della massima competizione calcistica continentale. Per i due anni sopraindicati ci sono solo due città candidate: Milano e Budapest. Dunque l’assegnazione alla Scala del calcio non dovrebbe essere in dubbio, l’unica incognita riguarda l’anno: il 2026 o il 2027. L’assegnazione è in programma il 6 maggio 2024.

Il sindaco Giuseppe Sala ha già detto che la sua preferenza è per il 2026, l’anno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina e l’ultimo anno pieno di mandato per il primo cittadino. Il voto per le Comunali, infatti, è previsto nel 2027. Nella delibera approvata dalla Giunta, intanto, si legge che "ospitare la finale 20262027 potrebbe generare, da una prima stima, un indotto per la città di circa 15 milioni di euro, oltre a introiti diretti per l’amministrazione derivanti, a titolo esemplificativo, dall’imposta di soggiorno e dall’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei tifosi presenti in città nel giorno della finale e nei giorni precedenti". Entro oggi il Comune dovrà inviare all’Uefa il “Preliminary Bid Dossier’’, mentre entro il 21 febbraio 2024 il “Final Bid Dossier’’.

