La Filarmonica Paganelli di Cinisello Balsamo chiede una nuova sede

Oltre 750 firme in pochi giorni per la petizione online lanciata dalla Filarmonica Paganelli che chiede al Comune una nuova sede "perché l’attuale è inadeguata e fatiscente, nonché troppo onerosa. Condizione che ha costretto l’associazione a sospendere l’attività della scuola allievi e della Junior Band, che erano fiorenti". Realtà storica di Cinisello, diretta dal maestro Donatella Azzarelli, da decenni le due formazioni si esibiscono con successo: l’Orchestra Fiati, composta da oltre 40 elementi, e la FilOrchestra. "Nella scorsa stagione abbiamo tenuto 15 concerti con una partecipazione di pubblico di oltre 8mila spettatori. Il concerto del 2 giugno ha ottenuto 12mila visualizzazioni su YouTube. La nostra realtà è molto conosciuta e radicata sul territorio, per questi motivi riteniamo che debba proseguire la sua attività di promozione culturale. Vogliamo far morire tutto questo? Noi riteniamo di no". Nata con l’obiettivo di diffondere la bellezza della musica anche come valore educativo per i giovani, la Filarmonica Paganelli da anni ha trovato casa nell’immobile comunale di via Alberto da Giussano. "Da anni chiediamo una nuova sede e abbiamo promosso questa raccolta firme da inviare all’Amministrazione per salvare la nostra realtà, che è un’associazione senza fini di lucro. Crediamo che coltivare la passione per la musica fornisca l’opportunità di conoscere e amare il grande patrimonio italiano e non e che far parte di un’orchestra, il cui impegno di ogni singola persona concorre a creare l’armonia del gruppo, insegni l’importanza della collaborazione per raggiungere un obiettivo comune".

La.La.