"La felicità dev’essere un diritto non una prerogativa di pochi"

"La felicità non deve essere prerogativa di pochi, ma un diritto accessibile a tutti. Io sono felice se anche tu sei felice: è questo il mio slogan". Lo scrittore e giornalista assaghese Biagio Maimone (nella foto) presenterà il suo libro “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario“ durante l’evento “Happiness on tour“, che si terrà domani all’Unipol Forum. L’evento, organizzato in collaborazione con la Regione Lombardia, coinvolgerà nel corso della giornata 10mila studenti e altrettanti adulti. Maimone interverrà alle 15 e sarà intervistato dal presidente Walter Rolfo. Durante il dialogo, affronteranno il tema della comunicazione come strumento per promuovere la pace, l’armonia e, di conseguenza, la felicità. "Si è felici quando si instaurano relazioni sane e proficue, fondate su una comunicazione che pone al centro il rispetto della dignità umana", spiega Maimone.

Sul palco si alterneranno formatori, mental coach sportivi, artisti, manager, docenti universitari, musicisti e creator digitali, che condivideranno le loro esperienze personali e professionali legate al tema della felicità. "Sarà un grande momento di condivisione per ribadire il diritto alla felicità di ogni individuo, indipendentemente da genere, età, classe sociale, orientamento sessuale, religione o etnia – ha dichiarato Walter Rolfo, presidente della “Fondazione della felicità Ets“ –. Abbiamo chiamato protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della formazione e della scienza, per offrire gratuitamente al pubblico testimonianze autentiche e preziose. Storie capaci di lasciare un segno e di fornire intuizioni utili per realizzare i nostri sogni".

L’evento avrà un format innovativo e ospiti d’eccezione. Tra questi, Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti italiani di comunicazione strategica e linguistica; Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e imprenditore visionario, che condividerà la sua visione su come raggiungere la felicità attraverso azioni concrete; e Pasquale Acampora, mental coach e formatore sportivo, che racconterà le preziose lezioni apprese durante la sua esperienza alle Olimpiadi di Parigi. Infine, sarà presente anche Matteo Fraziano, giovane talento italiano dell’illusionismo e dell’arte delle ombre, vincitore dell’edizione 2024 di “Tu si que vales“.