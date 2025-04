La Federazione Judo e la città piangono. Giordano Tresoldi

Addio a Giordano Tresoldi, il padre del Judo cernuschese. Fondò l’associazione nel 1971, e fra le sue fila sono cresciute generazioni di ragazzi, il lutto della Federazione si aggiunge a quello della città. L’anno scorso, il Comune lo insignì per la sua opera fra i giovani con il Gelso d’oro. Aveva condiviso la sua passione con la moglie Maria e il figlio Giorgio, l’intero servizio per gli atleti è gratuito, il presidente è sempre stato fermo nella convinzione che lo sport fosse "lo strumento per prevenire le difficoltà".

Per più di vent’anni Tresoldi ha gestito la palestra all’interno della scuola di via Manzoni, preparando gli spazi e amministrando la società, che accoglie sempre nuovi iscritti. Non solo. I Tresoldi hanno promosso in prima persona la cultura della solidarietà anche sostenendo iniziative benefiche, a partire da donazioni all’Unicef. Il dolore per la scomparsa di Giordano Tresoldi è profondo e il cordoglio unanime.

Bar.Cal.