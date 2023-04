La farmacia comunale ora raddoppia

L’Azienda Speciale Farmacia Comunale chiude il bilancio con il miglior risultato di sempre e si appresta ad aprire un secondo presidio in città. Il consiglio di amministrazione, presieduto dalla dottoressa Loredana Benenati, ha approvato il conto economico. "Sebbene l’anno si sia aperto con la coda dell’emergenza pandemica, i risultati dell’esercizio sono stati importanti", spiega il Cda. I numeri parlano chiaro: gli utili d’esercizio si sono attestati su una cifra di 133.705 mila euro (99mila euro il risultato al netto delle imposte), decretando la best performance per l’azienda. "Gli utili generati saranno interamente destinati al fondo sviluppo investimenti - ha annunciato il consiglio - così da potenziare ulteriormente i servizi a favore della collettività, la vera proprietaria della Farmacia Comunale". Nella seconda parte dell’anno, infatti, si prevede l’inizio dei lavori per la seconda farmacia che sorgerà all’interno di Palazzo Cusano. Si è già conclusa la manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di progettazione e fornitura dei nuovi arredi, con l’individuazione di uno studio di architettura. L’esecuzione delle opere di ristrutturazione sarà a invece a carico del Comune. "Ringraziamo la presidente e i consiglieri Marzia Salvaneschi e Ferruccio Panseri, per l’importante lavoro svolto per la nostra partecipata - ha commentato il sindaco Valeria Lesma (nella foto) -. Un particolare ringraziamento va infine alla dottossa Monica Salomoni, per l’impegno e la professionalità dimostrati nei due anni in cui è stata direttore generale della Farmacia Comunale, mandato che termina con l’approvazione di questo bilancio". La.La.