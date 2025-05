Dal Santuario alla Centrale Taccani. Tre gite per il Primo maggio

Dal Santuario, alla Centrale Taccani, meraviglia del Liberty, alla Quadreria e Villa Visconti: tre gite per il 1 maggio. Ville Aperte non si ferma e per la Festa del Lavoro e a Trezzo offre un tuffo nella storia e nella scienza. Giornata all’insegna della bellezza sul fiume per un viaggio affascinante fra dame, cavalieri, balli, leggende, monaci e artisti: torna in versione primaverile la kermesse brianzola che accompagna il pubblico alla scoperta di 42 gioielli lombardi, sparsi in cinque province, ci sono anche Lecco, Como e Monza.

Oggi, in città ci si potrà lustrare gli occhi davanti alla collezione Crivelli e al suo pezzo forte, la Madonna con Bambino di Bernardino de’ Conti, allievo di Leonardo, forse la mano più felice della scuola del grande genio rinascimentale. Si scommette anche sul piccolo dipinto a soggetto di San Carlo, sulla coppia di "Sibille", sulle "Tentazioni di Sant’Antonio" e sulle tele di Scuola Francese, "Mosè salvato dalle acque" e "Tobiolo e l’Angelo".

Il tour potrà continuare al Santuario, da tempo inserito nelle tappe turistiche della zona, costruito a metà del Seicento, custodisce opere più antiche tra le quali un affresco "miracolo del 1450. I padri accompagnano gli ospiti fra decine di reperti di vita monastica e artistica degli ultimi 500 anni. Impossibile non regalarsi anche una visita alla "fabbrica elettrizzante", la centrale idroelettrica costruita tra il 1903 e il 1906 dall’architetto Gaetano Moretti su incarico dell’industriale Cristoforo Benigno Crespi, titolare di una celebre industria cotoniera e fondatore del Villaggio Crespi, gioiello Unesco, che volle un impianto che alimentasse lo stabilimento e che fosse ben inserito nel contesto ambientale. Ne è uscito un vero tesoro. Prenotazioni su villeaperte.infoBar.Cal.