La difesa della Pizzochera: "Attacchi infamanti"

"Uniti per il nostro assessore Roberta Pizzochera", scrive Davide Coccetti, presidente del consiglio comunale della lista Di Stefano Sindaco, la civica del primo cittadino. Arriva la prima replica dopo la richiesta delle dimissioni dell’assessore ai Servizi sociali e all’educazione, presentata ufficialmente giovedì in conferenza stampa da tutta la minoranza al gran completo. "In questi giorni il nostro assessore Roberta Pizzochera sta affrontando attacchi strumentali e infamanti da parte di certa opposizione. Ma noi sappiamo che questi attacchi nascono dalla paura di chi non ha nulla da offrire alla nostra città. La verità è che il nostro assessore è un esempio di dedizione, passione e competenza. Ha dimostrato di lavorare senza sosta per migliorare la nostra città insieme a una maggioranza unita, compatta e altrettanto dedita al bene comune - afferma Coccetti -. La sua dedizione e il suo impegno non saranno oscurati da polemiche sterili, false rappresentazioni della realtà e affermazioni infamanti da parte di un’opposizione di sinistra ormai sempre più estremista".

Fa eco il vicesindaco Alessandra Aiosa. "In questi anni l’assessore Pizzochera ha avuto come unico obiettivo nel suo agire politico il ridare dignità, dove possibile, all’uomo o alla donna che veniva portato all’attenzione dei suoi settori. Una dignità che non si conquista con il mero assistenzialismo ma con un percorso di vita che porti all’indipendenza economica, lavorativa, di gestione familiare o individuale. Dove non è stato possibile nessuno è rimasto solo. Spesso mettendoci anche del proprio. Esprimo rammarico e vergogna per le accuse che le sono state rivolte. Confido nella verità".

La.La.