La Design Week a Paderno. Installazioni e visite guidate

La città si prepara ad accogliere la Design week 2025 con una settimana interamente dedicata al design in biblioteca. Da lunedì a domenica prossima, Tilane diventerà un palcoscenico d’eccezione, con un programma ricco di eventi, visite guidate e installazioni temporanee. Il progetto si inserisce nel fermento della Milano Design Week (8-13 aprile), valorizzando Paderno come punto di riferimento per la creatività. Visto il successo della rassegna "Design Quotidiano" e la presenza del collettivo artistico Alcova nel territorio (Villa Bagatti, Villa Borsani e Snia), lo staff di Tilane ha deciso di ampliare l’attenzione sul tema con un palinsesto ad hoc, in grado da richiamare turisti e appassionati da tutta l’area metropolitana durante la settimana che accende i riflettori sulla manifestazione milanese. L’iniziativa punta non solo a valorizzare la biblioteca come luogo di cultura e innovazione, ma anche a creare occasioni di scambio e formazione, dando voce ai giovani designer.

"Tilane si conferma un luogo di cultura dinamico. Questa kermesse valorizza il design come elemento di innovazione e condivisione, offrendo alla città un’opportunità unica di incontro e di crescita", spiega la sindaca Anna Varisco. La rassegna prende il via con due visite guidate, che condurranno i partecipanti alla scoperta degli spazi iconici della biblioteca, realizzata su un progetto di Gae Aulenti, del suo patrimonio e degli arredi di design che la caratterizzano come esempio perfetto di connubio tra estetica, funzionalità e innovazione. Al centro della programmazione della settimana arriverà "Frame", un’installazione temporanea che mette in dialogo giovani designer del territorio con lo spazio di Tilane.

Nato dalla collaborazione con "Tilane 4 Youth", il progetto esplora il design sostenibile attraverso la creazione di prodotti realizzati da semplici cornici. Sagome intagliate danno vita a elementi tridimensionali, assemblati senza sprechi e con un basso impatto ambientale. La mostra unisce manifesti grafici e prototipi per raccontare la progettazione contemporanea, in continuità con le storie emerse dalla rassegna "Design Quotidiano" curata da Gucki.