La Croce rossa racconta “160 anni di umanità“

Al via questa sera “160 anni di umanità in prima linea“, ciclo di incontri aperto al pubblico (nella sede del comando dell’Aeronautica in piazza Novelli 1 a Milano) organizzato dalla Croce rossa italiana - comitato di Milano, in collaborazione con il comando 1^ Regione aerea e con l’Istituto di medicina aerospaziale. Le serate saranno dedicate a storia, diritto internazionale umanitario (Diu) e crisi climatica a 160 anni dalla fondazione della Croce Rossa Italiana. Questa sera si inizia con il primo incontro “Storie di umanità: gli uomini e le donne della Croce Rossa“. “L’applicazione del diritto internazionale umanitario nei conflitti armati“ è il tema dell’incontro di giovedì 29 febbraio. Giovedì 7 marzo si parlerà invece di “Cambiamento climatico e conflitti armati“. Ingresso libero fino a esaurimento posti.