La convention di Forza Italia La sponda del Ppe sugli immigrati Oggi il messaggio di Berlusconi

di Massimiliano Mingoia

La standing ovation di quasi mille azzurri, lo striscione che recita “Presidente, Milano è la tua forza’’ e gli auguri di pronta guarigione (in videomessaggio) da parte della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del numero uno del Partito popolare europeo Manfred Weber. Il primo giorno della convetion di Forza Italia agli East End Studios di via Mecenate, periferia est della città, vede come assoluto protagonista l’unico forzista (di rango) assente, Silvio Berlusconi, il cui primo intervento pubblico dopo il ricovero all’ospedale San Raffaele è atteso per oggi alle 12.30, in conclusione della kermesse azzurra. Che tipo di intervento? In presenza? Da escludere, l’ex premier non è stato ancora dimesso dal San Raffaele. Con un videomessaggio? Con un audio? Con una telefonata in diretta? Il coordinatore nazionale di FI, nonché vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani prende tempo: "Deciderà lui con i medici quale è la scelta migliore che concluderà i lavori della nostra che giorni. Vedremo quale sarà la formula, non escludo che lo si possa vedere in video".

L’intervento di Berlusconi è atteso per rilanciare la presenza di FI nel Governo Meloni e nel Paese, anche in vista delle Europee del 2024. Non a caso l’appuntamento azzurro si apre con i saluti dei due sopracitati esponenti del Ppe, lo stesso gruppo di cui fa parte FI nel Parlamento europeo. Entrambi affrontano lo spinoso tema dell’immigrazione, oggetto della lite tra Italia e Francia degli ultimi giorni, e danno una sponda politica al Belpaese. Metsola dice che "quello delle migrazioni è un fenomeno di cui si deve far carico tutta la Ue, non solo i Paesi di frontiera. L’Italia non può farcela da sola". Weber ribadisce che "l’Italia non può essere lasciata sola".

Tajani, intanto, indica la strada che oggi Berlusconi rilancerà: "Il centro del centrodestra siamo noi. Siamo liberali, europeisti, garantisti e riformisti. Abbiamo il dovere di svolgere questo ruolo anche nel Governo". Nella platea azzurra ci sono il coordinatore lombardo Alessandro Sorte e la commissaria milanese Cristina Rossello, i due padroni di casa, ma anche gli “scontenti’’ dell’ultimo giro di nomine berlusconiano, Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli ("remiamo tutti nella stessa direzione"). Nella saletta che precede la sala della convention si fanno notare i Templari Cattolici d’Italia, che chiedono a FI una "rivoluzione restauratrice". La colonna sonora della kermesse? Battisti, 883, Ligabue e Coldplay.