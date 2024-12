La Confcommercio ora esulta. Telecamere in piazza Costa: area strategica per Cinisello

La Confcommercio chiede e ottiene le telecamere in piazza Costa, uno dei luoghi principali della città e soprattutto una delle aree commerciali più vaste. Una piazza sensibile, con la presenza di decine di locali e negozi, oltre alla presenza di una scuola e di un parco pubblico che in passato sono stati oggetto di vandalismi e furti. In piazza Costa sarà così installato a breve un nuovo circuito di 6 telecamere, di cui 2 collocate sulla facciata della scuola elementare Costa e 4 posizionate nell’area del giardino. Tutte le nuove telecamere saranno collegate alla rete di trasmissione dati, realizzata in fibra ottica e connessa alle diverse sedi di proprietà comunale.

Le immagini del sistema di videosorveglianza verranno visualizzate dalla centrale operativa della polizia locale di via Gozzano. L’intervento verrà finanziato con una quota parte (60mila euro) dei fondi destinati al commercio locale, derivanti dal piano di intervento Bettola. La scelta è stata assunta nell’ambito del comitato di gestione, di cui fa parte proprio la Confcommercio che aveva raccolto diverse richieste da parte degli esercenti di installare sistemi di sicurezza. "Si tratta di un primo intervento. L’obiettivo, infatti, è quello di proseguire anche su altre aree della città con caratteristiche simili", ha annunciato il vicesindaco Giuseppe Berlino. "La presenza delle telecamere permetterà un maggior controllo dell’area della piazza, garantendo una maggiore sicurezza ai residenti, ai commercianti e ai cittadini che la frequentano, oltre a rappresentare un valido deterrente agli atti vandalici e ad altri eventi illegali di ordine pubblico".

Laura Lana