La classifica delle migliori università europee. Il politecnico di Milano tra le prime cinquanta

Il Politecnico di Milano si conferma migliore ateneo Italiano nella nuova classifica stilata a livello europeo da QS Quacquarelli Symonds. Suo il 47esimo posto: è l’unico ateneo italiano nella top 50 ed è seguito da Sapienza (65), Alma Mater di Bologna (78), Università di Padova (89), Torino e Statale di Milano. Sotto la lente reputazione internazionale, quantità e impatto della ricerca prodotta, risorse dedicate all’insegnamento,

internazionalizzazione e risultati occupazionali. In particolare, il Politecnico di Milano si è distinto come l’ateneo italiano più apprezzato dai datori di lavoro internazionali e come punto di riferimento per attrarre studenti internazionali in scambio.

Sono 688 le università analizzate, tra le quali 106 mai classificate in precedenza da QS. In cima alla lista Oxford, Politecnico di Zurigo e Cambridge.