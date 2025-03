La classifica degli atenei. Politecnico e Bocconi tra le prime 10 al mondo

Il Politecnico di Milano continua a scalare la classifica mondiale delle università: è sesto per il Design (che guadagna ancora una posizione), settimo in Architettura, 21esimo con Ingegneria. E primeggia a livello italiano. A stabilirlo è il QS World University Rankings by Subject, che ha analizzato oltre 5.200 atenei, di cui 1.747 entrati in classifica, inquadrando le diverse aree disciplinari. L’ingegneria meccanica, aerospaziale e manifatturiera del Politecnico è dodicesima, l’Ingegneria civile tredicesima e anche Data Science e Intelligenza artificiale si fanno notare con la 26esima posizione mondiale. L’ateneo cresce in Arti e Discipline Umanistiche, passando dal 60esimo al 50esimo posto; in Scienze Naturali (dal 129esimo al 113esimo) e in Scienze Sociali e Management (dal 100esimo al 91esimo) e - per la prima volta - riceve punteggi anche nell’area Scienze della Vita e Medicina, pur non accedendo alla graduatoria. "Il miglioramento trasversale in tutte le aree prese in esame riflette un metodo diffuso, un’unità di intenti e un approccio che sempre di più ci caratterizza come istituzione e come riferimento per la comunità internazionale", il commento della rettrice, Donatella Sciuto.

Tra le università italiane che compaiono nelle top 10 mondiali c’è un altro ateneo milanese: Bocconi. Settimo al mondo per Marketing e decimo per Studi di economia e gestione. Le altre università italiane nella classifica d’oro sono la Sapienza di Roma, prima per Classici e Storia antica, la Normale di Pisa (che nella stessa categoria è ottava) e l’università Iuav di Venezia, nona in Storia dell’arte. Tornando a Bocconi, l’ateneo conquista quattro posizioni ed è 12esimo al mondo nella macro area di Scienze sociali e Management ed è nella top 20 anche in Contabilità e Finanza (19) e in Economia ed Econometria (17). A livello europeo è la quarta università per Scienze sociali & Management: si posiziona subito dopo Oxford, Cambridge e London School of Economics. "Essere riconosciuti tra le migliori università al mondo nelle discipline che caratterizzano la nostra identità è uno stimolo a investire ulteriormente su innovazione e internazionalizzazione", rilancia il rettore Francesco Billari.

Sempre secondo gli analisti di Qs - Quacquarelli Symonds, la Statale di Milano è tra le migliori al mondo in 38 materie. In particolare, Veterinaria è 46esima, Farmacia e Farmacologia 49esima. Migliora Giurisprudenza, che passa dalla fascia tra 101-150 all’83esimo posto mondiale; Agricoltura e Silvicoltura sale dal range 101-150 al 96esimo gradino. L’Università Cattolica è tra le prime 100 università al mondo in tre materie: Classici e Storia Antica, Teologia, Divinità e Studi Religiosi e Infermieristica. Risulta classificata in venti materie, una in più dello scorso anno: entra in graduatoria anche Politica e Studi internazionali.