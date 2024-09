La città saluta don Donghi. Esposta per l’occasione la Croce da Guinness

Bagno di folla per il saluto a don Massimo Donghi che lascia dopo anni la città. Bagno di folla ma anche di colore: per onorare l’ultima messa cassinese del don l’esposizione, per le vie centrali, della Croce da Guinnes, 162 metri per 80, realizzata lo scorso anno dal gruppo di donne cassinesi Eterne ragazze.

Era stata esposta una prima volta in occasione della Via Crucis pasquale dell’anno passato.

Domenica ha dato un tocco di suggestione al saluto al parroco, ma anche al benvenuto al nuovo prevosto, don Luigi Peraboni. Città in festa dalle prime ore del mattino: la posa della croce poi benedetta, alcune modifiche viabilistiche già notificate alla cittadinanza, una Santa Messa gremita di cittadini emozionati.

Ancora due parole sulla croce, oltre 3 quintali di quadrotti delle dimensioni di un tappeto, cuciti dalle donne durante la stesura in una sorta di variopinto puzzle multicolore.

Già al tempo della realizzazione, una straordinaria opera collettiva.

Delle Eterne ragazze, certo, ma anche dell’intera città, che aveva partecipato donando lana e cotone in grande quantità. Deus ex machina del progetto era stata l’allora assessore alla cultura Lucia Marino. L’organizzazione di questa domenica speciale un grande impegno per il Comune e per l’Amministrazione. Per tutta la durata della manifestazione divieto di sosta nelle aree occupate dalla croce da primato. Impegnate forze dell’ordine, polizia locale, volontari di protezione civile. Tutto, tuttavia, si è svolto senza intoppi. Per la croce gigante la benedizione di un emozionatissimo don Massimo. A lui, dopo la messa, il dono di una targa e i ringraziamenti di tutta la comunità, nelle parole della sindaca Elisa Balconi: "Grazie don Massimo. Nessuno si è mai sentito solo grazie alla tua presenza generosa, al tuo impegno costante, ai tuoi sorrisi, al tuo buonumore e al tuo abbraccio".

Don Massimo Donghi operava a Cassina dal 2015, anno in cui era stato nominato responsabile della comunità pastorale Maria Madre della Chiesa. Da ieri è operativo alla parrocchia di Limbiate.