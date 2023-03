La città fatta dal basso Per i progetti più votati in palio 300mila euro La sindaca: "Nuova sfida"

di Barbara Calderola

Trecentomila euro in palio per i progetti più votati. E a proporli e a sceglierli saranno i cittadini. A quattro anni dalla prima edizione, torna a Pioltello "Decidilo tu", il percorso partecipato che fa la città più bella dal basso. Nel mezzo, l’interruzione della pandemia ma adesso la Giunta riparte da quello che è stato un successo a tutto tondo con 38 proposte in lizza e 5.449 elettori per quasi 14mila preferenze espresse. Un esperimento di "bilancio allargato" riuscito e si spera adesso di fare ancora meglio. Le aree in cui avanzare idee sono tre: "Giovani, cultura ed educazione"; "Socialità e volontariato"; "Sostenibilità, sport, tempo libero e mobilità", a ciascun ambito sono destinati 100mila euro. "Partiamo oggi per una nuova sfida - dice la sindaca Ivonne Cosciotti -. Portare, alla prima edizione oltre 5mila persone alle urne è stato un risultato davvero straordinario. Un segnale che Pioltello è una città viva, attiva e anche generosa. Sono certa che sapremo superare ancora una volta le aspettative e gli obiettivi sempre più ambiziosi di questa nuova esperienza". I tre progetti vincitori nel 2019 oggi sono realtà. I 300mila euro stanziati allora hanno permesso di riqualificare l’auditorium dell’Istituto comprensivo Mattei-Di Vittorio, di inaugurare il parco giochi inclusivo nel Parco "Bambine e bambini di Chernobyl" e di offrire in dotazione ad Auser un’auto per il trasporto di persone disabili e di anziani.

"Ricominciamo con una gran voglia di rimetterci in gioco - sottolinea Saimon Gaiotto, vicesindaco con delega a questo progetto - abbiamo davanti due anni molto impegnativi per il Piano di governo del territorio, e il Decidilo Tu, il bilancio con il contributo di tutti, che saranno grandi protagonisti. Due azioni che si incroceranno e si rafforzeranno a vicenda con una visione unica e un’unica parola chiave: partecipazione. di tutta la comunità-cittadini, associazioni, aziende del territorio, lavoratori, studenti - per la costruzione di una città davvero capace di rispondere ai nuovi bisogni emergenti". Quattro le fasi del percorso, dopo il debutto e le spiegazioni di marzo, fra aprile e maggio si potranno presentare le proposte, a giugno è prevista l’analisi del tecnici e a ottobre le vere e proprie votazioni.