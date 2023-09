La Cattolica ricorda Guido Vestuti

di Ruben

Razzante*

Era capace di grandi sintesi intellettuali. Mostrava spiccata attitudine al confronto e coltivava un sano amore per l’innovazione, in tutti i campi. Le trasformazioni istituzionali e i mutamenti sociali lo appassionavano infinitamente. Nel rapporto con i colleghi e con gli studenti evidenziava una profonda umanità. Dai suoi gesti traspariva nitidamente un maturo spirito di servizio alle istituzioni nelle quali era impegnato. Tutto questo era Guido Vestuti, avvocato e professore di Storia del pensiero sociologico alla Facoltà di scienze politiche e sociali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, scomparso il 16 febbraio dell’anno scorso a 91 anni. L’ateneo fondato da Padre Gemelli, con il contributo della famiglia Vestuti, ha deciso di ricordarne la figura, la produzione scientifica e l’intenso impegno accademico, promuovendo un bando di concorso per tre premi di laurea dell’importo di 1.500 euro ciascuno, riservati a laureati in un corso di laurea magistrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’anno accademico 202122 che abbiano discusso la tesi su argomenti connessi al tema “I mutamenti sociali, economici e istituzionali nell’era delle transizioni digitali”. L’iniziativa è volta a ricordare la figura di Guido Vestuti e "il suo contributo scientifico, professionale e culturale alla comprensione dei processi di lunga durata che contraddistinguono le società industriali e post-industriali avanzate. Il Premio è dedicato a promuovere la riflessione e l’approfondimento multidisciplinare e interdisciplinare dei rapporti tra il mutamento negli assetti istituzionali, nazionali e internazionali, e nelle aggregazioni sociali e le transizioni digitali, prendendone in considerazione gli aspetti sociologici, economici, giuridici, istituzionali, storici e culturali". Per candidarsi mandare entro il 15 settembre mail a [email protected]. *Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica