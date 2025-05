La Cassazione: tesoriere della Lega: "sottrasse soldi"

Il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, all’epoca presidente di Lombardia Film Commission ed ex direttore amministrativo del gruppo al Senato del Carroccio, e Andrea Manzoni, anche lui ex revisore contabile per il partito in Parlamento, "hanno distratto in proprio favore, sottraendolo al soddisfacimento delle finalità di interesse pubblico, quasi la metà del finanziamento erogato dalla Regione Lombardia alla Fondazione Lfc e da questa versato per l’acquisto della nuova sede". Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui, il 15 gennaio, ha confermato l’accusa di peculato a carico dei due imputati per il caso della compravendita, tra 2017 e 2018, di un capannone a Cormano, nel Milanese, acquistato dalla Lombardia Film Commission e con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Con il verdetto è caduta l’altra imputazione, quella di turbativa, per "intervenuta prescrizione", ed è stata, dunque, annullata con rinvio la sentenza di secondo grado per rideterminare in un appello bis la pena per il peculato. La condanna era stata di 4 anni, 6 mesi e 20 giorni.