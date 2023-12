La Casa di Babbo Natale . Un tripudio di 531mila luci

Un tripudio di oltre 531mila luci, e anche quest’anno, l’8 dicembre, si accenderà la Casa di Babbo Natale, tra i più imponenti allestimenti a tema del Milanese. "Fra guerre e femminicidi, mai come adesso c’è bisogno di tornare ad assaporare l’atmosfera del Natale. Con un pizzico di frivolezza", dice il suo ideatore, Massimiliano Goglio, che dagli anni Ottanta regala ai visitatori il suggestivo spettacolo realizzato nel giardino della villa di famiglia, in via dei Platani 31 a Melegnano. L’ensemble luminoso, che si potrà ammirare dalla strada tutti i giorni dalle 17 alle 21 fino al 7 gennaio, verrà acceso una prima volta il giorno dell’Immacolata, alle 17, mentre l’inaugurazione ufficiale, accompagnata dalla camminata dei Babbo Natale e il concerto della banda San Giuseppe, è in programma il 9 dicembre, alla stessa ora.

La scenografia luminosa, con la slitta di Santa Claus e decine di elementi a contorno tra alberi, stelle, pacchi dono e pupazzi di neve, contribuirà ad infoltire gli eventi in programma a Melegnano, che quest’anno si candida a diventare la "città del Natale" con un calendario quanto mai ricco, nato dall’accordo tra il Comune e i commercianti. Tra le principali novità c’è il ritorno, dopo anni, della pista di pattinaggio sul ghiaccio: la sua inaugurazione, domani alle 17 in piazza Vittoria, alzerà il sipario sulle iniziative del periodo, che proseguiranno fino al 6 gennaio fra mercatini, concerti, presepi, proiezioni di film e laboratori per bambini (l’elenco completo è disponibile sul sito web del Comune). Tra le iniziative ormai consolidate, sono confermati il trenino diretto alla Casa di Babbo Natale con partenza da via Zuavi (domenica 10 dicembre) e la discesa di Santa Claus dalla torre del castello (il 17 dicembre, alle 17.30). Tornando alla pista del ghiaccio, resterà aperta fino all’Epifania con questi orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 19.30. Le scolaresche avranno la possibilità di pattinare gratis, previo accordo coi gestori. "Con iniziative ogni fine settimana a partire dal 2 dicembre, l’insieme di eventi natalizi è pensato per regalare momenti di festa a tutti", chiosa il sindaco di Melegnano Vito Bellomo.