Sono tornate le cancellate a recintare il Parco Papa Giovanni Paolo II (ex delle Basiliche) sul lato della stazione M4 - Vetra. Le barriere sono in posizione più arretrata rispetto al passato e alcuni cittadini prevedono "assalti e degrado" nell’area non protetta, in una zona di movida. La porzione, in base a quanto appreso, è rimasta “libera“ come da progetto: è lo spazio necessario in corrispondenza della fermata. (Foto Salmoirago/Ansa)