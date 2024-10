La battaglia sulla M4: "Collegamenti peggiorati. Ora la 351 torni a Romolo"

Ancora polemiche per i cambiamenti della rete di trasporto pubblico su gomma, dopo l’apertura della M4. "L’avvio della metro e della vicina fermata San Cristoforo può migliorare il collegamento con Milano, ma solo se i cambiamenti alle frequenze e ai percorsi degli autobus che attraversano il territorio di Buccinasco sono concretamente utili e funzionali agli spostamenti degli utenti", spiegano dal Comune.

È stato apprezzato l’arrivo della nuova linea 325 ma "i cambiamenti che hanno coinvolto invece la linea 351, nei primi giorni di esercizio, hanno causato notevoli disagi agli utenti", ancora dal Comune. Il sindaco Rino Pruiti ha scritto al Comune di Milano e ad Atm, facendosi portavoce delle lamentele dei pendolari, arrivate numerose, sia per i cambiamenti delle tratte, sia per la frequenza delle corse. Si chiedono delle modifiche, prima tra tutte "il ripristino del capolinea della 351 alla fermata M2 Romolo – ora ferma in piazza Negrelli, vicino alla nuova M4, ndr –. Abbiamo verificato con attenzione percorsi e frequenze – spiegano il sindaco Pruiti e l’assessore ai Trasporti Mario Ciccarelli – e raccolto le numerose segnalazioni degli utenti che quotidianamente usano i mezzi pubblici per andare a scuola, all’università e al lavoro. Chiediamo ad Atm alcuni cambiamenti immediati, per attuare realmente quella piccola grande rivoluzione dei trasporti che tutti noi auspichiamo: oggi, per i nostri cittadini - ancora l’assessore Ciccarelli – il trasporto pubblico è peggiorato, scoraggiando anziché incentivando l’uso di autobus e metro. Vogliamo che i nostri cittadini possano arrivare a destinazione con mezzi efficienti e veloci".

Oltre allo spostamento del capolinea si chiede di aumentare le frequenze della 351 nella fascia pomeridiana e serale (ore 17-20), oggi più dilatati rispetto alla precedente programmazione. Il Comune chiede inoltre di migliorare lo stesso percorso della 351, a sostegno dell’istanza presentata da molti genitori residenti a Buccinasco con figli che frequentano la scuola Ilaria Alpi in via San Colombano a Milano: serve una nuova fermata in via per Buccinasco angolo via San Colombano (fermata presente in precedenza) e una fermata sotto il cavalcavia Giordani, in corrispondenza con le linee 325, 324 e 553, "visto che gli attuali percorsi utilizzati dagli alunni richiedono attraversamenti insidiosi", precisa l’assessore. "La creazione delle nuove fermate – conclude Ciccarelli – garantirebbe percorsi più sicuri casa/scuola e, nel caso della tratta verso piazzale Negrelli, offrirebbe anche la possibilità di usufruire di un punto di interscambio valido. Si chiede inoltre l’avvicinamento della fermata della linea 351 all’inizio della passerella M4".