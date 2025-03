King Toretto e il suo libro “Toccare il fondo, risalire e continuare a lottare“

King Toretto presenta in Cascina Grande il suo libro “Toccare il fondo, risalire e continuare a lottare. Lottare sempre“. Questo è il motto di Daniele Scardina, per tutti King Toretto. Nato nel 1992 e cresciuto a Rozzano, ha trovato nel pugilato una via di riscatto, trasformando ogni sfida in un’opportunità per rialzarsi. Dai quartieri difficili all’America, è diventato campione di pesi supermedi, portando con sé speranza e determinazione. Daniele Scardina sarà ospite della biblioteca oggi alle 17 per la presentazione del libro. Daniele si è risvegliato dopo aver lottato tra la vita e la morte a causa di un’emorragia cerebrale. Ora il suo nuovo “ring“ è la vita quotidiana, e mentre tutto si muove veloce, lui ripassa le mosse.