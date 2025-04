Jolly e Lovvey: due squadre, orgoglio della città

Giovani campionesse crescono a Paderno Dugnano. Alle finali regionali Pgs categoria under12, disputate ad Arosio, le ragazze hanno brillato: Jolly Palazzolo Milanese ha conquistato il primo posto tra ben 82 squadre e Lovvey Pallavolo Paderno si è classificata terza. Due realtà della città sul podio: un risultato che parla di impegno, passione e spirito di squadra. "Non ci sono parole per descrivere l’emozione quando la palla cade all’ultimo punto della finale regionale - racconta il club -. Questa squadra, la Meev Under12 di coach Alice, Lella ed Anahi, ha fatto una stagione sin qui incredibile, non ha perso una sola partita e anche nella finale, nonostante la paura di avere il traguardo lì a un passo e non poterlo raggiungere, le ragazze hanno dato tutto. Il nostro capitano Emma è scoppiata in lacrime al fischio finale, volevano questa vittoria e l’hanno raggiunta". Partita non semplice, con un Carugate ordinato e mediamente attento, "ma la nostra tenacia e il carattere hanno avuto la meglio. Siamo fieri delle ragazze, come di tutte le altre che sono venute sino ad Arosio per tifare le proprie compagne. Un segno di appartenenza che ha un valore incredibile. Ringraziamo i genitori, i tifosi che sono accorsi a supportare la squadra, lo staff tecnico e chiunque in società contribuisca a mandare avanti le attività in modo trasversale e per il bene di tutti. Questa non è solo la vittoria dell’under 12, è la vittoria di tutta la famiglia Jpm". La.La.