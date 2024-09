Joe Bastianich apre a Milano: grande inaugurazione con 500 hamburger gratis

Milano, 24 settembre 2024 – Joe Bastianich, imprenditore, artista, volto televisivo e giudice di MasterChef, torna a Milano con una nuova apertura dedicata agli hamburger smash. Questa volta il cuore della scena è Corso di Porta Romana, dove il brand Joe’s American Smashburger darà il via a un evento inaugurale che preannuncia il botto.

L’annuncio social e 500 smash burger gratis

L’annuncio del nuovo locale non poteva che arrivare dai social, ormai finestra preferita da Bastianich per comunicare con i fan. Con il suo inconfondibile stile ironico, Joe ha svelato la notizia in un video, anticipando anche l’inaugurazione del 25 settembre alle ore 12.30. Ma la vera sorpresa? I primi 500 clienti riceveranno un hamburger gratis, insieme a gadget esclusivi offerti in collaborazione con Pepsi, oltre al free refill delle bevande.

Smash burger: l’ultimo trend

Joe’s American Smashburger si distingue per il suo focus sul "patty" croccante, schiacciato su una piastra bollente per creare una consistenza irresistibile. Il menu propone panini XXL farciti con ingredienti classici come bacon, cheddar e cipolle fritte, insieme a salse segrete che danno un twist inconfondibile. Il tutto a base di Black Angus americano, confermando l'omaggio alla cucina tradizionale statunitense.

Un contest per vivere l'anteprima

Non solo panini: per i fan più attenti, è stato lanciato anche un contest social. Basta fotografare una delle pubblicità del nuovo locale sparse per Milano, condividerla su Instagram e taggare il profilo ufficiale @joesamericanfactory. In palio, la possibilità di visitare in anteprima il ristorante insieme a Joe Bastianich stesso, in un esclusivo evento riservato a cinque fortunati.

Omaggio alla cultura americana

Il concept di Joe’s American Smashburger è parte del più ampio progetto di Joe Bastianich, che con il brand Joe’s American Factory celebra le icone della cucina americana. Dai barbecue alle cotture lente, fino agli irresistibili hamburger, ogni piatto è un richiamo a città e regioni iconiche degli Stati Uniti, come Kansas City, Texas e Tennessee. Se siete fan del cibo americano e dei locali dal tocco internazionale, non vi resta che segnare in agenda il 25 settembre: sarà un evento "patzesco", promette Bastianich.