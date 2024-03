Joe Barone operato al cuore al San Raffaele: il dg della Fiorentina in condizioni critiche ma stabili

Milano, 18 marzo 2024 – Operato al cuore ieri sera, Joe Barone è in condizioni critiche ma stabili. Sono ore di apprensione e di speranza, a Firenze ma anche a Milano, per il direttore generale della Fiorentina che ieri pomeriggio è stato portato d’urgenza e in serio pericolo di vita al San Raffaele di Milano.

Classe 1966, Barone nel pomeriggio era stato colto da un malore nella stanza di albergo a Grassobbio dove era, con la Fiorentina, in attesa del match in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. A chiedere il rinvio della partita sono stati gli stessi giocatori, richiesta subito accolta dalla Federcalcio. Nel frattempo al nosocomio milanese sono arrivati in tanti: la moglie Camilla, che in questi giorni era a Firenze. Ma anche una folta delegazione della viola: Daniele Prade direttore sportivo, il tecnico Vincenzo Italiano, il capitano Biraghi con una delegazione di compagni di squadra: Mandragora, Milenkovic, Terracciano. Nelle prossime ore arriveranno dall'America i figli del dg viola che è attualmente in terapia intensiva.

Cristiano Biraghi in ospedale

Il bollettino diffusi ieri sera dalla società toscana spiega: “Joe Barone è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano diretta dal Prof Zangrillo. Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili". E ancora: “Barone è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca”. Un nuovo aggiornamento è atteso per oggi.

Ieri la partita della 29esima giornata di campionato in casa dell’Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione della Lega Calcio di Serie A è stata letta all'altoparlante del Gewiss Stadium, senza fornirne le motivazioni: “È stato disposto il rinvio della partita a data da destinarsi”. A seguito dell’annuncio il pubblico ha lasciato l’impianto sportivo senza disordini.