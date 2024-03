Malore per Joe Barone prima di Atalanta-Fiorentina: il dirigente viola è gravissimo, ricoverato al San Raffaele. Partita rinviata

Bergamo – Momenti di apprensione per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. È stato colto da malore poche ore prima dell’inizio della partita tra Atalanta e Fiorentina, in programma a Bergamo alle 18. Il dirigente è stato trasportato d’urgenza in ospedale in elisoccorso e si trova nel reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravissime. Si è sentito male in albergo, a Grassobbio (Bergamo), vicino all'aeroporto di Orio al Serio, dove la Fiorentina era in ritiro prima della partita. Barone, classe ‘66, ricopre la carica di direttore sportivo della Fiorentina dal 2019. La notizia ha lasciato sgomente le due società.

L'annuncio allo stadio

Il match della 29esima giornata di campionato in casa della Dea è stato rinviato a data da destinarsi, su richiesta della squadra toscana. La decisione della Lega Calcio di Serie A è stata letta all'altoparlante del Gewiss Stadium, senza fornirne le motivazioni: “È stato disposto il rinvio della partita a data da destinarsi”. A seguito dell’annuncio il pubblico ha lasciato l’impianto sportivo. La Fiorentina non ha mai raggiunto lo stadio di Bergamo, mentre si attendono con apprensione notizie sullo stato di salute del dirigente del club toscano.