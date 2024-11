It-alert sui cellulari in Lombardia: ecco quando e dove arriverà il messaggio di allarme

Milano, 2 novembre 2024 – Martedì 5 novembre 2024 sui cellulari di numerosi lombardi arriverà un messaggio di allarme ambientale emesso dal sistema IT-alert. Si tratta, spiega il Dipartimento della Protezione civile, di uno dei test “finalizzati a verificare il sistema, perfezionare la tecnologia, ottimizzare le funzionalità e tenere alta l’attenzione della popolazione sui rischi ai quali è esposta”.

Il messaggio di allerta di martedì 5 novembre arriverà alle 10 e riguarda un ipotetico collasso di grandi dighe. In questo caso si tratta della diga di Trezzo sull’Adda e i comuni interessati sono Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Cassano d'Adda, Fara Gera d'Adda, Trezzo sull'Adda e Vaprio d'Adda.

La notifica allarme arriverà a chiunque si troverà nell’area interessata dall’ipotetico disastro ambientale. L’invito è ovviamente a mantenere la calma anche il messaggio evidenzierà chiaramente che si tratta di un test. La partecipazione e soprattutto la risposta di chi riceverà l’allert però è fondamentale per continuare a rodare e migliorare il sistema di allarme nazionale

Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

"Si chiede – spiegano dal Comune di Trezzo - alla popolazione di mantenere la calma in quanto si tratta di una semplice esercitazione e di rispondere al questionario visitando il link presente nella notifica. La compilazione del questionario, come per i precedenti test, contribuirà a implementare il sistema e renderlo più efficace a livello operativo. La trasmissione via cellulare è gratuita e anonima; non è necessario registrarsi, e il proprio numero rimane sconosciuto".

Per “collasso di una grande diga” si intende il collasso dello sbarramento della struttura della diga stessa o la comparsa di danni alla diga o di fenomeni franosi che determinano il rilascio incontrollato di acqua, tali da indurre ragionevolmente ad ipotizzare l’accadimento di un evento catastrofico, che provoca generalmente un’onda di piena e la conseguente inondazione delle aree situate a valle”.

La notifica del messaggio IT-alert sui dispositivi dipende dal modello di cellulare o smartphone, dal sistema operativo e della versione installata. Per ricevere i messaggi IT-alert, anche quelli di test, non è necessario compiere alcuna azione. Anche nel caso in cui la voce IT-alert – presente nei vari dispositivi nella sezione avvisi di emergenza – dovesse essere disattivata, i messaggi sia durante i test sia quando il sistema sarà operativo arriveranno ugualmente sui dispositivi poiché verrà utilizzato il livello massimo di azione per l’invio.