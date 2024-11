Istituti, biblioteca e centri sportivi. Il Piano territoriale arriva in classe

Gli edifici scolastici, la loro storia, identità, l’appeal e l’accessibilità; i percorsi casa scuola e le abitudini di ogni giorno. Ma anche la città, i suoi luoghi di ritrovo, i servizi per ragazzi e studenti, la biblioteca, il centro sportivo, i posti del cuore. Il futuro pgt sbarca in classe, al via il progetto Scuole a Gorgonzola, luogo del cuore e di identità. Vi parteciperanno, a partire da lunedì e mercoledì della prossima settimana, duecento ragazzi, nove classi in tutto, delle terze medie degli istituti Rita Levi Montalcini e Molino Vecchio: tutti chiamati, dagli estensori del Pgt e dall’amministrazione comunale, ad analizzare gli spazi scolastici esistenti e a mappare le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie, per delinearne la vocazione migliore a servizio della comunità. Ma soprattutto a infilare i loro desiderata e i loro sogni nel nuovo strumento urbanistico, ormai vicino all’adozione. Agli incontri parteciperanno, con i ragazzi, l’assessore all’Urbanistica Alberto Villa, i tecnici e ricercatori di Centro studi Pim, gli insegnanti di educazione tecnica ed educazione artistica. Primo step, un maxi questionario, che sarà sottoposto agli studenti durante il primo incontro. Poi una fase di confronto e laboratori su temi assortiti, e la sintesi finale. Alunni in campo, perché anche il futuro dell’edilizia scolastica cittadina riveste, in fase di stesura del pgt, grande importanza. "Le scuole - così Villa - hanno un valore simbolico, sono riferimento per i residenti grazie alla loro capacità di fare rete e creare comunità. La sfida, all’interno del pgt, è quella di ragionare sull’educazione a Gorgonzola secondo i modelli di scuola diffusa o di campus.

Una prospettiva che richiede un lavoro complesso, e chiama in causa anche il piano delle opere pubbliche: bisogna progettare un sistema di servizi e strutture integrato". Incontri a scuola, mentre proseguono le "passeggiate" sul campo. Ieri nel pomeriggio la seconda delle Passeggiate territoriali inserite sempre nel calderone delle iniziative partecipative preliminare alla stesura del nuovo Pgt: cittadini, assessore e tecnici hanno visitato l’area industriale e il quartiere stadio a sud del naviglio. La prossima uscita è fissata per il 18, teatro della camminata sarà l’intero quartiere centro. Il 19 si passerà al quartiere Molino Vecchio, sempre zona sud, il 25 l’attenzione si sposterà sulla zona strategica a est, dove sorge il Comparto 6 e dove si consumerà un’altra grande sfida, quella della rinascita del sito ex Bezzi.