Ispirazioni dalla strada. Colori e mix audaci

Arriva la settimana della moda a Milano e, come sempre, la città si adegua. Così, fra turisti (tanti) e milanesi, gli outfit si fanno sempre più audaci e ispirati “in tempo reale“ alle ultime tendenze viste in passerella per questa primavera anticipata che dura da mesi ormai.

E allora, little white (mini) dress o in technicolor, veli, denim e - soprattutto - strati su strati.

Ma nella moda comanda il gusto personale, al cuor non si comanda e allora spuntano anche giacche dai colori inverosimili o scacchi degni d’altre epoche, anche recenti, nelle quali le geometrie sono tornate di moda sui vestiti...