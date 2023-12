Isola tra i quartieri più cool al mondo: "Arte e locali: zona ad alta energia"

Se fino a pochi anni fa era tagliato fuori dalla linea ferroviaria che lo attraversa, il quartiere Isola oggi rivendica il titolo di quartiere più cool di Milano e non solo. La rivista inglese Time out ogni anno stila una lista delle zone più cool in giro per il mondo: ma quali sono i parametri presi a riferimento? Gli esperti valutano zone in cui la gente del posto ama andare, dove avvengono le aperture più entusiasmanti in materia gastronomica, culturale e di intrattenimento. Per valutare quali siano i place to be in giro per il mondo, sono stati presi in considerazione diversi fattori, tra cui le iniziative comunitarie e sociali, l’accesso a spazi aperti e verdi e l’effervescente vita di strada. Inoltre, si spiega nella guida, nel 2023, i nostri quartieri sono più globali che mai grazie all’aumento del nomadismo digitale post pandemia che ha portato a nuovi spazi comunitari, centri culturali polifunzionali e caffè che sono diventati spazi di coworking.

Sulla base di queste prerogative, il Time out ha stilato la sua lista: Laureles, Medellin (Colombia) Smithfield, Dublino (Irlanda) Carabanchel, Madrid (Spagna) Havnen, Copenhagen (Danimarca) Sheung Wan, Hong Kong, (Hong Kong) Brunswick East, Melbourne Australia Mid-City, New Orleans (Usa), Isola-Milano, West Amsterdam (Paesi Bassi), Tomigaya, Tokyo (Giappone). Il magazine ha presentato il quartiere di Milano, come una zona vivace e ad alta energia, che ospita arte di strada colorata, eccellenti bar e ristoranti. Inoltre, dal punto di vista architettonico, il quartiere si contraddistingue di una commistione interessante tra le antiche case di ringhiera e i nuovi palazzi contemporanei, di cui il più famoso di tutti è il Bosco Verticale. Secondo l’analisi di Abitare Co per vivere nel quartiere milanese Isola sono necessari in media 6.300 euro al metro quadro. Questo perché la rigenerazione della vicina area di Porta Nuova e della zona ha spinto in alto i prezzi delle case.