Ospitava irregolari, l’hotel in zona Lambrate chiuso per 10 giorni

Milano, 15 gennaio 2025 - Ospitava al suo interno soggetti irregolari, per questo un hotel è stato sottoposto a decreto di sospensione della licenza per 10 giorni. È accaduto a Milano, dove il questore Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza alla struttura di via Porpora, in zona Lambrate.

La rapina

A notificare il provvedimento al titolare, i militari della stazione carabinieri Moscova. Lo scorso novembre, una pattuglia della polizia locale era stata avvicinata da un ragazzo e una ragazza: la giovane aveva riferito di essere stata derubata del telefono cellulare e di essere tornata in possesso dello stesso dopo averlo localizzato presso l'hotel di via Porpora, dove aveva incontrato quattro persone alle quali aveva dovuto consegnare del denaro in cambio della restituzione del suo smartphone.

Il covo

Giunti all'hotel, i militari hanno individuato all'interno della struttura tre ragazzi coinvolti nella vicenda e, a seguito di controlli, è emerso che tutti erano sprovvisti di documenti. Nella camera dove alloggiavano, inoltre, è stato trovato un quarto ragazzo coinvolto nella rapina e, nella valigia di quest'ultimo, è stato rinvenuto un ulteriore telefono cellulare risultato poi provento di furto.