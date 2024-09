Irene Pivetti condannata a 4 anni di carcere per evasione fiscale e autoriciclaggio per tre Ferrari vendute (per finta) in Cina

Milano, 26 settembre 2024 – Ancora guai giudiziari per Irene Pivetti. L'ex presidente della Camera è stata condannata a 4 anni di reclusione, come aveva chiesto il pm Giovanni Tarzia, per evasione fiscale e autoriciclaggio. Lo ha deciso la quarta sezione penale del Tribunale di Milano nel processo a carico anche di altri tre imputati su una serie di operazioni commerciali nel 2016 del valore di circa 10 milioni di euro, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l'accusa, sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali.

I giudici di Milano hanno disposto a carico dell'ex esponente leghista anche la confisca di oltre 3,4 milioni di euro, cifra che le era stata già sequestrata nel corso delle indagini. Per la confisca di quella somma, comunque, la sentenza dovrà diventare definitiva, mentre è atteso il ricorso in appello di Pivetti. Tra l'altro, l'ex presidente della Camera è stata condannata al pagamento di una multa di 6mila euro e sono state disposte a suo carico anche le pene accessorie di rito, come l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e quella dall'esercizio delle imprese per un anno.

La reazione di Pivetti

"Questo è solo la fine del primo tempo. Non aspettavo nulla di diverso. Sono curiosa di vedere le motivazioni. Ricorreremo in appello e sono serena perché sono perfettamente innocente. Le tasse lo ho sempre pagate. Ma qui l'oggetto del contendere è far passare la Pivetti come un evasore fiscale che non è", ha commentato a caldo l’ex presidente della Camera allora in quota Lega.

L’indagine e il processo

La sentenza delle giudici Scalise-Cecchelli-Castellabate è arrivata a seguito delle indagini del pm Giovanni Tarzia, condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. Sono stati condannati anche il pilota di rally ed ex campione di Granturismo Leonardo 'Leo' Isolani, a 2 anni e 4mila euro di multa con pena sospesa e non menzione, e la moglie di Isolani, Manuela Mascoli, anche lei a 2 anni e 4mila euro di multa. Mentre la figlia di quest'ultima, Giorgia Giovannelli, è stata assolta "perché il fatto non costituisce reato".

Nell'inchiesta è stato ipotizzato un ruolo di intermediazione di Only Italia, società riconducibile a Pivetti, in operazioni del Team Racing di Isolani, che voleva nascondere al fisco (aveva un debito di 5 milioni di euro) alcuni beni, tra cui le tre Ferrari. Le auto sarebbero state al centro di una finta vendita al gruppo cinese Daohe per essere, invece, trasferite in Spagna, dove ci sarebbe stato il tentativo di venderle. L'unico "bene effettivamente ceduto, ovvero passato" ai cinesi, stando all'imputazione, sarebbe stato "il logo della Scuderia Isolani abbinato al logo Ferrari". Se lo scopo di "Isolani e Mascoli" era quello "di dissimulare la proprietà dei beni e sottrarli" al fisco, "l'obiettivo perseguito da Irene Pivetti" sarebbe stato "di acquistare il logo Isolani-Ferrari per cederlo a un prezzo dieci volte superiore al gruppo Dahoe, senza comparire in prima persona".

Per la Procura l'ex presidente della Camera avrebbe comprato il marchio per 1,2 milioni di euro per poi rivenderlo alla società cinese a "10 milioni". Nel settembre 2022 la Cassazione confermò un sequestro da quasi 3,5 milioni di euro nei confronti dell'ex parlamentare leghista. Sequestro che inizialmente era stato bocciato dal gip. Il pm, che aveva chiesto proprio 4 anni per Pivetti, nella requisitoria ha evidenziato la "natura simulata dei contratti data" anche "la plusvalenza realizzata". Pivetti, per l'accusa, usò le società "come schermo giuridico: erano solo scatole vuote, del tutto inconsistenti e lo erano anche quelle della galassia Only Italia". Il pm aveva chiesto di non concedere attenuanti, perché "si pretende" che Pivetti "abbia sensibilità agli obblighi di legge", dato che "ha avuto modo di conoscere le istituzioni dello Stato dall'interno", è stata "la terza carica dello Stato" ed è "beneficiaria di un vitalizio pagato dai cittadini". I giudici hanno concesso le attenuanti generiche a lei e agli altri due condannati.